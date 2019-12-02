أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قراراً ينظم آلية جديدة لتدريس مادة التربية الرياضية، بعد أن كان يتم اعتبارها مادة اختيارية، حيث تضمّن القرار اعتبار التربية الرياضية مادة أساسية (نجاح ورسوب)، ولا تُضاف درجاتها إلى المجموع الكلى للطالب فى نهاية المرحلة الدراسية، فى الصفوف من الثالث الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى بمرحلة التعليم الأساسى.

وأشار القرار إلى أنه تخصّص للمادة فترة دراسية واحدة «حصتان أسبوعياً»، ويتم تقييم الطالب عملياً قبل نهاية الفصل الدراسى بأسبوعين على الأقل، واعتماد نتيجته وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها ونظم توزيع درجات مادة التربية الرياضية للصفوف من الثالث الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى، بمعدل 20 درجة لكل فصل دراسى، وأن تكون عدد الفترات الدراسية أسبوعياً 90 دقيقة، بواقع حصتين.

وقالت الوزارة إن «القرار يعد نقلة نوعية جديدة فى ممارسة وتطوير خطة الرياضة المدرسية، وتتفق مع توجهات الدولة فى إعداد وبناء شخصية المواطن المصرى، القادر على التنمية والإنتاجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة».