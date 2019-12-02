تسجيل الدخول
انطلاق معرض Cairo ICT

أحدث الأخبار

أستاذ هندسة طاقة: مصر تحتل مراكز متقدمة بالمؤشرات الدولية

أستاذ هندسة طاقة: مصر تحتل مراكز متقدمة بالمؤشرات الدولية

نقابة "الأسنان": ماراثون الانتخابات يبدأ و3 قوائم في "التجديد"

نقابة "الأسنان": ماراثون الانتخابات يبدأ و3 قوائم في "التجديد"

اليونان تهدد بطرد السفير الليبي بسبب اتفاق أنقرة وحكومة الوفاق الوطني

اليونان تهدد بطرد السفير الليبي بسبب اتفاق أنقرة وحكومة الوفاق الوطني

عضو "غرفة السياحة": بوابة العمرة تضم كل الشركات المدرجة بالوزارة

عضو "غرفة السياحة": بوابة العمرة تضم كل الشركات المدرجة بالوزارة

رئيس الوزراء يشارك في الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي الـ48

رئيس الوزراء يشارك في الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي الـ48

"اكسترا نيوز" تفضح أردوغان: يطرق أبواب 3 دول أوروبية لطلب المساعدة

"اكسترا نيوز" تفضح أردوغان: يطرق أبواب 3 دول أوروبية لطلب المساعدة

اختيارات الوطن

"أمن الجيزة": لم نتلق أي استغاثة من لاعبي الزمالك ولا نعلم باحتجازهم

"أمن الجيزة": لم نتلق أي استغاثة من لاعبي الزمالك ولا نعلم باحتجازهم

انفجارات وقتل وسرقة وانتحار.. «كاميرات المراقبة» شاهد ملك فى كشف تفاصيل الجرائم وملاحقة الجناة

انفجارات وقتل وسرقة وانتحار.. «كاميرات المراقبة» شاهد ملك فى كشف تفاصيل الجرائم وملاحقة الجناة

بطل "العمر لحظة".. من هو الفنان الراحل محمد خيري؟

بطل "العمر لحظة".. من هو الفنان الراحل محمد خيري؟

لمرضى الاكتئاب.. مستشفيات ومواقع إلكترونية تساعدك في العلاج النفسي

لمرضى الاكتئاب.. مستشفيات ومواقع إلكترونية تساعدك في العلاج النفسي

3 مؤتمرات دولية في أسبوعين.. مصر راعية اقتصاد أفريقيا

3 مؤتمرات دولية في أسبوعين.. مصر راعية اقتصاد أفريقيا

ما ينوب المخلص.. "سمير" تدخل لفض مشاجرة بالمرج فسقط قتيلا بطعنتين

ما ينوب المخلص.. "سمير" تدخل لفض مشاجرة بالمرج فسقط قتيلا بطعنتين

الأكثر قراءة

عاجل