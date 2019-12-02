قاد سكرتير مساعد محافظة الأقصر، اللواء عماد أبو العزايم، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع أحمد عرابي بمدينة إسنا.

أسفرت الحملة عن تحرير 28 محضر إشغال طريق، و11 محضر بائع متجول، و75 إزالة إدارية، و58 حالة ضبط، و75 محضر حجز إداري، كما جرى رفع إشغالات الباعة الجائلين من الشارع العام والشوارع الجانبية ورفع التعديات بجوار أكشاك الكهرباء التي تمثل خطورة على المواطنين، وأيضا إزالة الأكشاك ورفعها من منطقة السيدة زينب، كما جرت إزالة ورفع جميع المخلفات والقمامة بالمنطقة، وإزالة المخلفات من أحد البؤر التي اتخذها الباعة الجائلين مقلبا للقمامة، وتوجيه رئيس مركز مدينة إسنا بتشجيرها.

شارك في الحملة، رئيس مركز مدينة إسنا محمد سيد سليمان، ومساعد مدير الأمن اللواء أشرف منير، ورئيس المباحث الجنائية بالمديرية العميد محمد ياسر، وفرع الأمن العام بإسنا، وقيادات مركز شرطة إسنا، والحماية المدنية وشرطة المرافق وقسم الإشغالات والنظافة والإدارة الهندسية ورؤساء القرى والحملة الميكانيكية بمركز إسنا.

جاء ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطرق العامة والطرق المتواجدة بمختلف المدن والقرى التابعة للمحافظة.