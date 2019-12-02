قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن القيادة السياسية مهتمة بخطة استراتيجية للطاقة، والتي أقرها مجلس الوزراء، ويجري تحديثها بشكل سنوي، لتنويع مصادر انتاج، واستخدامات الطاقة.

وأضاف "الخياط"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "ON E"، أن الدولة تعمل حاليا على تنويع مصادر الطاقة، مثل طاقة الرياح من خلال مجمع الزعفرانة، لتوليد طاقة الرياح، ومجمع جبل الزيت، موضحًا أن مجمع بنبان للطاقة الشمسية، انتهى بالكامل في فترة إنشاء وصلت لعامين: "المشروع تكلف 2.2 مليار دولار، وعمل عليه 10 الآف عامل يوميا، لإنهائه".

وأكد أن هناك تضافر لجهود مؤسسات الدولة، لاتمام تلك المشروعات التنموية الكبرى، مشيرًا إلى أن ارتفاع مصر عالميا، في مؤشر انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة يعكس عمل القيادة السياسية للحفاظ على البيئة، ومكافحة التغير المناخي.