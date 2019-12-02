عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، اليوم، 8 متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة 10 متهمين في قضية استشهاد ضابط شرطة، أثناء مشاركته في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، في جبال قرية أبوحزام.

تعود أحداث القضية إلى إبريل 2018، عندما استشهد النقيب محمدي رجب الحسيني، بقوات الأمن المركزي، وإصابة النقيب أدهم يوسف، من المرور، والمجند محمد عصمت، بطلقات نارية، بعد تبادل النيران بين قوات الأمن والخارجين عن القانون في جبال أبوحزام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المتهين، وتصفية المتهم الرئيسي في الواقعة "نور.ح" الشهير بخط الصعيد، وأحالت القضية إلى النيابة العامة، التي وجهت للمتهمين تهمة القتل العمد.

ووجهت النيابة العامة لـ 18 متهمًا في القضية تهمة قتل الضابط، وحيازة أسلحة نارية وطلقات، وأحالت القضية التي عاقبت 8 متهمين في الواقعة منهم 7 حضوري وواحد غيابي وهم : "عبدالعظيم. ع. ا"، وشقيقيه "محمد" و"مطاوع"، وشريف حجازي حسن، وشقيقه "هاني"، وأشرف نجدي صلاح، وحسام محمود أحمد، ونصرالدين سليم جود، وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت في جلستها الشهر الماضي، بإحالة أوراق 8 للمفتي وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم ونظر محاكمة باقي المتهمين.

وفي جلستها اليوم، قضت المحكمة بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، بعدما حصلت على رأي فضيلة المفتي، وبراءة باقي المتهمين من التهمة المنسوبة إليهم.