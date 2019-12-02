أفرجت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، سرا، عن أكثر من 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية للبنان بعد أشهر من التأخير غير الواضح الأسباب"، ونسبت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم، إلى موظفيْن في الكونجرس ومسؤول في الإدارة الأمريكية طلبوا عدم كشف هويتهم لأنهم غير مخولين بالحديث علنا عن الخطوة، وفقا لما ذكرته قناة"الحرة" الإخبارية الأمريكية.

وذكرت الوكالة الأمريكية، أن 105 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي المخصص للجيش اللبناني جرى الإفراج عنها الأسبوع الماضي، وأن المشرعين أبلغوا بالإجراء، اليوم، وظلت الأموال في مكتب الإدارة والميزانية منذ سبتمبر على الرغم من أنها حصلت على موافقة الكونجرس فضلا عن دعم كبير من كل من البنتاغون ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، فيما لم يقدم البيت الأبيض أي توضيح حول التأخير رغم استفسارات متكررة من الكونجرس ووسائل الإعلام، وفق أسوشيتد برس.

وكان مسؤولا في الخارجية الأمريكية صرح لقناة الحرة الأمريكية، في الثاني من نوفمبر الماضي، بأن الولايات المتحدة لم تؤخر أي نفقات أو مشتريات لمعدات عسكرية أميركية للجيش اللبناني، كما ذكرت تقارير إعلامية، أضاف المسؤول أن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بتقوية قدرة القوات المسلحة اللبنانية لتأمين حدود لبنان والدفاع عن سيادته والحفاظ على استقراره".

جدير بالذكر، أن لبنان يواجه انهياراً اقتصادياً مرشحاً للتفاقم، مع عجز القوي السياسية عن تشكيل حكومة، بعد شهر من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع الذي يطالب برحيل الطبقة السياسية مجتمعة.