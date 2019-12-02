حذرت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم، القاطنين في الأبنية والدور المتهالكة من الانهيار بعد موجة الأمطار في العراق، قائلة في بيان، "إنه بعد موجة الأمطار الغزيرة التي سقطت في عموم العراق نحذر الساكنين في الأبنية والدور المتهالكة وخصوصاً القديمة منها من الانهيار الجزئي أو الكلي".

وأشارت "الدفاع المدني"، إلى أن "هناك انهيارا لأجزاء من دار قديمة مساء هذا اليوم في مدينة الكاظمية حيث تمكنت الفرق الدفاع المدني من إخلاء الدار ووضع الأشرطة التحذيرية لمنع الاقتراب منه"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، عن انهيار أجزاء من منزل في منطقة الكاظمية شمال بغداد بسبب الأمطار، وذكرت المديرية في بيان، أن "الأمطار الغزيرة في بغداد تسببت بانهيار جزئي داخل دار قديم في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة"، موضحة أن "فرق الدفاع المدني تدخلت وقامت بإخلاء الدار ووضعت الأشرطة التحذيرية "، محذرة المواطنين من "الاقتراب من الدار".