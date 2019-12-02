عقد رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أركانج تواديرا، اجتماعًا مع السفير أبوبكر حفني محمود، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، الذي يجري زيارة رسمية للعاصمة "بانجي" حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس أفريقيا الوسطى في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم، أن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية شارك خلال الزيارة في فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لجمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة.

وعقد حفني، مباحثات مع وزيرة الخارجية جمهورية أفريقيا الوسطى، تناولت سبل تطوير العلاقات بين الدولتين والتشاور حول إعادة افتتاح السفارة المصرية في بانجي، فضلاً عن كيفية دعم اتفاق السلام الموقع في شهر فبراير 2019.