ترشيدا للاستهلاك.. "فنون جميلة" تستضيف "نقطة مياه تساوي حياة" بالأقصر

استضافت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، فعاليات مبادرة نقطة مياه تساوى حياة، والتى أطلقها عدد من شباب المدينة، وذلك بهدف نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، ضمن برتوكول التعاون مع الجامعة، تحت رعاية دكتور بدوى شحات، رئيس الجامعة.

واستقبل عدد من أساتذة فنون جميلة، وفد المبادرة ومسؤولي شركة مياه الشرب، والتي شاركت بدعم من لواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر للعمل على حث الشباب للحفاظ على كل نقطة مياه.

كما حضر عدد من طلبة وطالبات فنون جميلة، الندوة التي بدأتها أمانى مدنى، مدير عام العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بشرح عن هدف مبادرة نقطة مياة تساوى حياة، وأهمية وضرورة الحفاظ على المياه، كما قام مسؤول مبادرة نقطة مياة تساوى حياة، الزناتى على حسن، بعرض أهم الإحصائيات نسبة استهلاك المياه، ونصيب الفرد من المياة، وأحدث الأساليب والطرق الفعالة للترشيد، كما قام بعرض أهم إنجازات المبادرة خلال الفترة الماضية.