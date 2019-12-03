قال الدكتور أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة، إن هناك العديد من الجهود الذي تقدم لذوي الإعاقة، وأن الأمم المتحدة خصصت يوم 3 ديسمبر للاحتفال بذوي الإعاقة منذ عام 1992، أن هذه الاحتفالات تأتي في إطار لفت نظر المجتمعات إلى هذه الفئة التي تمثل من 10-15%، وهنا في مصر لدينا 11% من ذوي الإعاقة حسب أخر إحصاء.

وتابع مرعي، في مدخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز" أننا نعترف أنه في السنوات الماضية كان هناك تهميش كبير من قبل الدولة والمجتمع لهذه الفئة، ولكن منذ خمس سنوات حدث تغير جذري في الاهتمام بهم، حتى أصبح الدستور يضم 9 مواد للحفاظ على حقوقهم، وإصدار قانون في 2018 لحماية حقوقهم لأول مرة، وقانون آخر عام 2019 لتشكيل المجلس القومي لذوي الإعاقة ليعبر عن مشاكلهم.

وتابع مرعي، أن الحكومة المصرية قد اتخذت الكثير من الإجراءات على أرض الواقع لدعم ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، حيث أصبح هناك إتاحات لهم في بعض الأماكن الحكومية، وتوفير مرافق لهم، بالإضافة إلى تخصيص 5% من نسبة العمل لهم.