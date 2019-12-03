"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

حفل موسيقى عربية "نغم القنال"، بقيادة المايسترو حسام جمال الدين حافظ، بساقية الصاوي فرع الزمالك، في تمام الساعة 7:30 مساء، سعر التذكرة 52 جنيه.

عرض ريا وسكينة لفرقة "فرسان الشرق للتراث" بمسرح الجمهورية، في تمام الساعة 8 مساء، وطرحت دار الأوبرا المصرية سعر التذكرة لـ 3 فئات، 35 جنيها و45 جنيها و60 جنيها للفرد.

عرض مسرحية "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، بمركز إبداع القاهرة، في تمام الساعة 6 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 60 جنيها.

حفل إنشاد ديني للمنشد محمود التهامي بقصر الأمير طاز، في تمام الساعة الـ 2 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها للفرد.