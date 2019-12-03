علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استعراض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، مشروعات الكهرباء على مستوى الجمهورية، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، قائلا: بنشرح الكلام ده للناس في مصر، لكل مواطن، ممكن حد يشككه ويقلقه ويقوله إن الأمور مش ماشية مظبوط".

وأضاف الرئيس السيسي: "أنفقنا أكثر من نصف تريليون جنيه في قطاع الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، وأنتجنا كهرباء بواقع 28 ألف ميجا، ما يعني أنّنا أنتجنا كهرباء أكثر مما جرى إنتاجه في 50 و 60 عامًا".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وهما مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، إضافة لعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركزا للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.