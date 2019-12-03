قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ المصريين هم من أنجزوا مشروعات الكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية في محافظة دمياط: "الكهرباء معناها تنمية وحياة، العنصر الأول في مشروع تطوير الكهرباء هو الإنتاج، عشان نستفيد لا بد نوفر شبكات النقل ومحطات التحكم، عشان مصر تبقى جسر لنقل الكهرباء، زي ما قناة السويس هي محور الحركة من الشرق للغرب والشمال والجنوب".

وتابع الرئيس السيسي: "بعد ما كان عندنا 2300 كيلو شبكات، بقى عندنا 6، يعني 3 أمثال اللي كان موجود".

وقال الرئيس السيسي موجّها حديثه إلى وزير الكهرباء، تعليقًا على استعراضه مشروعات القطاع خلال السنوات الخمس الماضية: "بالنسبة للشبكات فإحنا كان معادنا نهاية 2019 مش 2020 لكن لا بأس، لأن التمويل والكلام اللي بيتكلم فيه مظبوط".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قومية في دمياط اليوم، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وبينها مدينة دمياط للأثاث، محطة كهرباء غرب دمياط متعددة الأغراض، وحدات سكنية في دمياط الجديدة، مركز للتعليم المدني، فندق منطقة اللسان الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا، والرصيف البحري متعدد المهام بميناء دمياط.

مشروعات القومية بمحافظة دمياط: "الكهرباء معناها تنمية وحياة، فكان العنصر الأول في مشروع تطوير الكهرباء هو الإنتاج ولكي نستفيد لا بد من توفير شبكات النقل ومحطات التحكم حتى تصبح مصر جسرًا لنقل الكهرباء، مثلما هو الحال قناة السويس هي محور الحركة من الشرق للغرب والشمال والجنوب".

وواصل: "بعد ما كان عندنا 2300 كيلو شبكات بقى عندنا 6 يعني 3 أمثال اللي كان موجود".

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى وزير الكهرباء، وذلك تعليقًا على استعراضه، مشروعات القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، وقال: "بالنسبة للشبكات فإحنا كان معادنا نهاية 2019 مش 2020 لكن لا بأس، لأن التمويل والكلام اللي بيتكلم فيه مظبوط".