النيابة تستمع لأقوال العاملين بمستشفى العبور بكفرالشيخ بشأن وفاة ممرضة

يمثل الدكتور محمد كمال بسام، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفرالشيخ، وعدداً من العاملين بالمستشفى ممن كانوا نوبتاجية مساء أمس حتى صباح اليوم أمام النيابة العامة، الآن، للاستماع لأقوالهم حول وفاة الممرضة "إيناس.ع.ع"، التي تبلغ من العمر نحو 25عاماً، وهو إجراء قانوني تقوم به الجهات المختصة حال وقوع مثل هذه الحالات.

وكانت ممرضة قد لقيت مصرعها بمستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفرالشيخ الواقعة على بعد أمتار قليلة من الديوان العام، فجر اليوم، وحرر المحضر اللازم ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة لتشريحها وبيان أسباب الوفاة.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطار من النجدة يفيد بورود بلاغ من مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفرالشيخ، بوفاة الممرضة "إيناس.ع.ع"، تبلغ من العمر نحو 25عاماً، تعمل بالطابق الرابع وأنه يُشتبه في وفاتها منتحرة عن طريق تناول أقراص حفظ الغلال السامة المعروفة بالـ"الحبة القاتلة".

انتقل عدد من القيادات الأمنية إلى المستشفى، و جرى تحرير محضر، والعرض على النيابة التي أمرت بالتحفظ عل الجثمان لحين تشريحه ومعرفة سبب الوفاة، مع استجواب عدداً من أهليتها وزملائها بالوردية.