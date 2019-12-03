السيسي: مفيش حاجة بتتعمل من غير تخطيط.. محدش يشككم يا مصريين

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشروعات الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، قائلا: "مفيش حاجة بتتعمل من غير تخطيط كبير ومتابعة وتنفيذ والأموال التي تضخ، وتنتهي بالمحولات ومحطات التحكم، وعندما نبنيها يكون لدينا القدرة على تشغيل الكهرباء بكفاءة كبيرة جدًا".

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه مشروعات قومية في محافظة دمياط اليوم الثلاثاء: "لما نخلص إنشاءات المحولات ومحطات الكهرباء، متحسش بالكهرباء ضعيفة عندك في البيت سواء كنت في الصعيد أو الدلتا، أيا كان مكانك"، موضحا أنّه جار إنفاق 615 مليار جنيه لتطوير قطاع الكهرباء خلال آخر 5 سنوات: "محدش أبدًا يا مصريين يشككم".

وشدد الرئيس السيسي على أنّه جار بذل جهد مماثل في قطاعات الدولة كافة، مؤكدا أنّ العدادات مسبوقة الدفع ستنهي مشكلات القراءات الخاطئة.

وأوضح الرئيس السيسي موجّها حديثه لوزير الكهرباء: "عندنا 30 مليون مشترك مش 29 مليون يا دكتور، مش بقول الكلام ده عشان أغلطك، مفيش حد في العالم مستعد يوفر لنا حجم من العدادات ولو اتوفر ودخلنا نغير للناس كلها، مش معقول يتعمل في سنتين أو 3، كان التقدير 10 أو 15 سنة، وقلنا نضغط نفسنا شوية والشركات المصرية نشجعها عشان تنتج كمية أكبر، بنتكلم في 8 أو 9 مليون وهنتحرك، ولو الشركات المصرية حطت استثمارات أكتر هتعود علينا، لأننا قدامنا 20 مليون مشترك ولسه هنتطور تاني".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وهما مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، إضافة لعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركزا للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.