قال اللواء إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح اليوم مشروعات تنموية جديدة في مجالات متعددة، ضمن رؤية مصر 2030 التي تعتبر محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، ولتحقيق تطلعات الشعب المصري لتوفير حياة لائقة وكريمة.

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أنّه في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى خلق جيل جديد من رواد الصناعة ودعم صغار المستثمرين، وفي ضوء اهتمام الدولة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال إنشاء مجمعات صناعية بأعلى معايير الجودة، روعي فيه التدريب والتنوع في المساحات لتوفير فرص عمل للشباب، والمساهمة في إنشاء قواعد صناعية مغذية ومكملة للصناعات الثقيلة، وإنشاء القلاع الصناعية الكبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والاتجاه نحو التصدير وتحقيق تنافسية السوق، لوضع مصر في منصات الدولة المتقدمة اقتصاديا على مستوى العالم.

وتابع الفار أنّه تم تكليف الهيئة الهندسية بالتنسيق مع وزارات التخطيط والمتابعة والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي لتنفيذ 45 مشروعا، بتكلفة مالية قدرها 92 مليار جنيه في مجال التنمية الصناعية على مستوى الجمهورية، شملت إنشاء 8 مدن صناعية، 16 مجمعا ومنطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، 16 مصنعا ومنطقة استثمارية، 5 مشروعات لتجهيز البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتم الانتهاء من تنفيذ 22 مشروعا أهمها إنشاء 12 مصنعا للملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية ضمن مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، و3 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة جنوب بورسعيد والتي تم افتتاحها الأسبوع الماضي، ومجمعين بين مدينتي بدر والسادات جاهزين للافتتاح بإجمالي 498 مصنعا.

وأوضح أنّه جار تنفيذ 23 مشروعا أهمها، إنشاء 3 مناطق استثمارية بمدن بنها وميت غمر، الصف، بإجمالي 472 وحدة صناعية، إضافة إلى 13 منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، جار إنشاؤها في 12 محافظة، بينها 9 مناطق صناعية في صعيد مصر، بإجمالي 4141 وحدة صناعية.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وهما مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، إضافة لعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركزا للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.