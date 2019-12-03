رثى الفنان الكبير خالد عجاج، صديقه الفنان شعبان عبدالرحيم؛ الذي رحل عن دنيانا صباح اليوم، عن عمر ناهز 62 عامًا.

وكتب "عجاج" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "البقاء لله، ربنا يرحمك يا أطيب الرجال، يا حبيبي يا عشرة سنين، شعبان عبدالرحيم وجعت قلبي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

شعبان عبدالرحيم رحل عن دنيانا عن عمر ناهز 62 عامًا في مستشفى المعادي العسكري، صباح اليوم، حسبما أكّد نجله لـ"الوطن"، بعد مسيرة فنية قدم خلالها مئات الأغنيات الشعبية.

وطرح "شعبولا"، مؤخرًا أغنية جديدة مهاجمًا فيها قناة الجزيرة نظرًا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، كـ"ديو" يفضح أكاذيب الجزيرة.