قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ أحدًا لم يفكر في تطوير بحيرات مصر منذ سنوات طويلة ما أدى إلى تضررها من العشوائيات، موضحا: "الناس مش عاوزة تغير، الناس قاعدة تتفرج وتبص وهي ساكتة، محدش بيغير المنكر ويرفضه".

وأضاف السيسي خلال افتتاحه مشروعات قومية في محافظة دمياط، متحدثا عن تطوير بحيرة المنزلة: "لما التطوير يخلص هتبقى قصة تانية خالص، وبالنسبة لمعدلات الإنتاج، فهي مبنية على أي أساس؟، منظومة متغيرتش في البحيرة من 100 سنة، الـ15 مليار جنيه اللي قال عليهم اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة رقم متواضع جدًا جنب الرقم الحقيقي اللي عرضه عليّ كامل الوزير، قالّي مساحة البحيرة 250 ألف فدان يعني حوالي مليار متر، طب المتر بكام؟، هيئة قناة السويس لما كركت قالت هناخد .."، ليرد عليه كامل وزير النقل قائلًا: "قالت المتر بـ14 جنيه عملناها بـ7"، ليقاطعه رئيس الجمهورية ممازحًا: "استنى يا كامل".

ولفت الرئيس إلى أنّ تكلفة حفر قناة السويس الجديدة كانت مناسبة الغاية: "العملية مش فصال، حد يكون فاكر إننا عاوزين نفاصل، نحاول الحصول على أفضل شروط، لأن الجنيه الواحد في تكريك بحيرة المنزلة ممكن يوفر مليار جنيه، ولما أوفر 20 جنيه يبقى وفرت 20 مليار جنيه، الرقم ضخم جدًا، وزي ما عملنا في أنفاق قناة السويس، هاتوا المكن نشتغل والحساب وقود ومرتبات ناس، غير كده مفيش".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وهما مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، إضافة لعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركزا للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.