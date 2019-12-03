قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية حملة للمرور علي إحدي مصانع منتجات الألبان بمنيا القمح.

وأشاد وكيل الوزارة بسير العمل واستيفاء الاشتراطات الصحية بالمصنع، والتأكد من الاختبارات المعملية الدروية لجميع المنتجات بصفة مستمرة، والإجراءات المتبعة في سحب منتجات الشركة من الأسواق قبل إنتهاء فترة الصلاحية بوقت كاف في حال عدم استهلاكها.

كما تم سحب 5 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، كما تفقد وكيل الوزارة الأعمال الجارية لإنشاء مصنع آخر لنفس الشركة، ووجه بتنفيذ بعض الأعمال الفنية لاستيفاء كافة الاشتراطات الصحية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصنع الجديد أثناء عملية الإنشاء الجارية حالياً.