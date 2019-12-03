استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، الدكتور عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، على هامش زيارة النقيب لكلية العلوم للمشاركة في يوم الوفاء بالكلية، وذلك بحضور الدكتورة حنان سليمان، عميد الكلية ولفيف من الأساتذة.

من جانبه أعرب رئيس الجامعة عن سعادته الغامرة بتكريم الكلية عدد من الكوادر العلمية المتميزة، والتي شملت العمداء السابقين وأعضاء هيئة التدريس المتميزين خلال احتفالية كلية العلوم بيوم الوفاء، ما يساهم في غرس القيم، مؤكدا أنهم قدوة حسنة تحتذى بها الأجيال الصاعدة، موضحا أن الجامعة تقدر العلم والعلماء.

جدير بالذكر، كرمت نقابة العلميين الحاصلين على الماجيستير والدكتوراه من أبناء الكلية.