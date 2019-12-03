لقيت فتاة مصرعها دهسا تحت عجلات قطار الصعيد، اليوم، أثناء عبورها المزلقان وهو مغلق بمحطة سكة حديد أبو تيج في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أبو تيج، بوصول بلاغ من القوة المعينة بمحطة سكة حديد أبو تيج، بمصرع فتاة صدمها القطار أثناء عبورها المزلقان وهو مغلق.

بالانتقال تبين أنه أثناء عبور المجنيى عليها المزلقان وهو مغلق تصادف وصول القطار القادم من الوجه القبلي فصدمها، ولقيت مصرعها في الحال وجاري تحديد هويتها، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى صدفا المركزي وجاري تحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.