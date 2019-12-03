عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، الأمين العام لاتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق بعقوبة اللوم، وحالياً مكلف بمهام وظيفة مستشار أ ـ بالدرجة العالية، لشروعه في الاستيلاء على 8 دفاتر حضور وانصراف، خاصة بإدارة الرعاية الطبية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، عن أعوام من 2004 حتى 2010.

ونسبت النيابة الإدارية، للموظف الشروع في الاستيلاء على 8 دفاتر حضور وانصراف خاصة بإدارة الرعاية الطبية باتحاد الإذاعة والتلفزيون عن ٦أعوام، من مبنى الاتحاد ضمن متعلقاته الشخصية، حيث كلف العاملين بنقل أكياس بيضاء، كانت تحتوى علي هذه الدفاتر، إلى سيارته.

وقام الأمن بتفتيش الأكياس، وعثر بها على دفاتر حضور وانصراف، فيما تم التحفظ على الموظف.

واستندت المحكمة على نص المادة (73) من لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، والمتضمنة "يحظر على العامل، أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة أو صورتها من أوراق العمل أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كان خاصاً بعمل كُلف به شخصياً".