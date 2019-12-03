سمير غانم وشعبان عبد الرحيم .. 3 أعمال فنية و"دويتو" غنائي

علاقة صداقة وعمل بين الفنان الكوميدي سمير غانم، والمطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، فكانت تجمعهما "كيميا" خاصة، جعلتهما يقدمان، ثلاث أعمال فنية، بدأت وانتهت بالمسرح.

في عام 2001، ومع بداية شهرة شعبان عبدالرحيم، قدم مع سمير غانتم مسرحية "دو ري مي فاصوليا"، وتبعها التعاون الثاني في مسلسل "سيت كوم- عبدالحميد أكاديمي" عام 2005، وكان أخر عمل فني جمعهما، مسرحية "سيبوني أغني" عام 2017.

ومن خلال مسرحية "دو ري مي فاصوليا"، قدم سمير غانم وشعبان عبد الرحيم "دويتو" غنائي، يتناول تحدي بين مطربين، كتب الأغنية الشاعر إسلام خليل، ولحنها حسن إش إش.

شارك في بطولة مسرحية "دو ري مي فاصوليا" أمام سمير غانم وشعبان عبد الرحيم كل من: "حسن مصطفى، طلعت زكريا، حسن مصطفى وميمي جمال"، من تأليف أحمد الإبياري، وإخراج أحمد أبو جليلة.

يذكر أن شعبان عبدالرحيم، رحل عن دنيانا عن عمر ناهز 62 عامًا، في مستشفى المعادي العسكري، صباح اليوم، حسبما أكّد نجله لـ"الوطن"، بعد مسيرة فنية قدم خلالها مئات الأغنيات الشعبية.

وطرح "شعبولا"، مؤخرًا، أغنية جديدة مهاجمًا فيها قناة الجزيرة، نظرًا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، كـ"ديو" يفضح أكاذيب الجزيرة.