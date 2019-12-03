رحل عن عالمنا المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، صباح اليوم، عن عمر ناهز 62 عاما، مقدما خلال مسيرته الفنية عدد من الأفلام السينمائية كان من أبرزها فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" للمخرج الكبير داوود عبدالسيد.

وقال المخرج داوود عبدالسيد لـ"الوطن": "الله يرحمه كان شعبان شخصية شعبية يتمتع بطيبة القلب وخفة الدم، وكانت أهدافه بالحياة بسيطة، وكان الفن لديه رزق فكان شخصية جميلة أحببتها كثيرا".

أما عن اختياره لبطولة فيلم "مواطن ومخبر وحرامي"، أكد "عبدالسيد" بأنه كان ملائما للدور، لافتا إلى أنه تعرف عليه عن طريق أغنياته الشعبية التي انتشرت آنذاك في بداية شهرته الفنية.

وأرثى ا"عبدالسيد" شعبان عبدالرحيم قائلا: "فقدنا مطرب شعبي محبوب، لديه أغاني مميزة من وجهة نظري تحمل الكثير من المعاني الهامة، فأنا أحب أغنية "أبطل السجاير"، لِما تحمله من معاني، وللأسف فقدنا مطرب شعبي جميل، وأتمنى له الرحمة، فكانت له قاعدة جماهيرية كبيرة وقبول كبير".