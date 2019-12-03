قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن طريق 30 يونيو، جرى بناءه وفق أحدث نظم الطرق حول العالم: "طريق كبير وحارات كتير والطريق زي الحرير، لحد ما وصلنا لدمياط.. هدية لمصر والمدخل كان بيبشر بالخير ووصلنا لدمياط في ساعتين".

وأضاف "جبر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مدينة الأثاث بدمياط، أقيمت على مساحة 330 فدان بطرق ممهدة، و2400 ورشة ومصانع كبرى: "مدينة عالمية على أعلى مستوى"، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى للنهوض بصناعة الأثاث في مصر، على المستوى العالمي: "قالهم عايزين نبطل استيراد ونبدأ نصدر".

وأكد أن المدينة تقدم صناعة موبيليا على مستوى عالمي، وستصنع سوقا للصادرات خلال الفترة المقبلة: "متهيألي خلال شهور قليلة هتبدأ المدينة تتعمر وهتبقي لؤلؤة في قلب الصحراء"، مشيرًا إلى أن الرئيس بكل خطاباته، يراهن الشعب المصري والذي يخوض به كل المعارك، وتحمل معركة الاصلاح الاقتصادي، ولم يشكوا وأعاد الدولة بكافة مؤسساتها: "دايما بيقول مش أنا اللي عملت، بس كل المصريين مشاركين، وهو حريص بأن يكون الاصطفاف داخل المجتمع المصري قائم ومستمر".

وتابع: "العالم لا يحترم إلا الأقوياء ومحدش هيمد أيده يساعد مصر إلا أذا شعر أنها دولة قوية، ومن حظ مصر، أنه وبعد الفترة الصعبة، اللي عيشناها جه رئيس زي الرئيس السيسي قدر ينهض بالبلد بسرعة كبيرة".