وزيرة "التخطيط": الدولة حريصة على الحوار مع الشباب

أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حرص الدولة واهتمامها بالتواصل والحوار الدائم مع الشباب، فهذا هو النهج المتبع من قِبل الدولة على كافة مستوياتها، بدءاً من القيادة السياسية، بالرعاية والمشاركة المستمرة من قِبل رئيس الجمهورية فى مؤتمرات الشباب، التى تتسم بدورية وانتظام انعقادها، بل وتطورها واتساع نطاقها لتشمل الحوار والتواصل بين القيادة والشباب من مصر ومختلف دول العالم من خلال منتدى شباب العالم، والذى من المنتظر أن تُعقَد نسخته الثالثة فى مدينة شرم الشيخ منتصف هذا الشهر.

"السعيد": صندوق "التعليم" الخيرى سيرعى الموهوبين

وأضافت «السعيد» فى الاحتفالية الرابعة لبرنامج المنح الدراسية للشركة المصرية لتكرير البترول «مستقبلى» لطلبة عام 2019 لعدد 27 طالباً وطالبة من أوائل طلبة الثانوية العامة من المدارس الحكومية فى المناطق المحيطة بالمشروع، أمس، بحضور عدد من الوزراء، أن الدولة تعمل على النهوض بقطاع التعليم من خلال استراتيجيةٍ شاملةٍ لتطوير التعليم سواء العام أو الفنى، مؤكدة أهمية عقد الشراكات مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى إطار النهج التشاركى الذى تتبناه الدولة، فأطلقت الحكومة مؤخراً الصندوق الخيرى للتعليم بمشاركة فاعلة من مؤسسات مجتمع الأعمال والقطاع المصرفى، ويستهدف هذا الصندوق المساهمة فى توفير التمويل المستدام لتطوير منظومة التعليم، ودعم الطلاب ورعاية المتميزين منهم، كما يهدف الصندوق لتوفير بيئة داعمة لدمج ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعى وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة.