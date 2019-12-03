أهدى الفنان خالد النبوي، تكريمه في حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للمسرح، لروح الفنان عبد المنعم مدبولي، الذي قدم معه مسرحية "الخنزير".

كما أهدى "خالد" التكريم أيضا إلى روح والده والدته اللذين رحلا عن دنيانا والفنان جلال الشرقاوي.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة بمكتبة الإسكندرية، دورة الفنان جلال الشرقاوي، حيث صعد الفنان إيهاب فهمي والفنانة مها أحمد على خشبة المسرح الكبير لتقديم برنامج الافتتاح الذي تضمن عرض فيلم عن مكرمي تلك الدورة، وهم: "محمد صبحي، داوود حسين، خالد النبوي، الدكتور حسن عطية أستاذ الدراما بأكاديمية الفنون، الدكتور عصام أحمد الكردي رئيس جامعة الإسكندرية".

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة الدكتور علاء عبد العزيز سليمان.