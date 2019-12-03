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خلال 10 أيام.. تحصين 99 ألف رأس ماشية ضد الحى بالدقهلية

خلال 10 أيام.. تحصين 99 ألف رأس ماشية ضد الحى بالدقهلية

سفيرة الإمارات بهولندا توجه صفعة قوية لنظام قطر أمام "العدل الدولية"

سفيرة الإمارات بهولندا توجه صفعة قوية لنظام قطر أمام "العدل الدولية"

رئيس "مستقبل وطن": الأحزاب تضع رؤية لاحقة للعمل السياسي

رئيس "مستقبل وطن": الأحزاب تضع رؤية لاحقة للعمل السياسي

خبير اقتصادي: مدينة دمياط للأثاث توفر 15 ألف فرصة عمل

خبير اقتصادي: مدينة دمياط للأثاث توفر 15 ألف فرصة عمل

"الشباب والرياضة" تنظم ملتقى توظيف للشباب بالقاهرة 8 ديسمبر

"الشباب والرياضة" تنظم ملتقى توظيف للشباب بالقاهرة 8 ديسمبر

"الإفتاء": ثواب قراءة القرآن من المصحف أفضل من الهاتف

"الإفتاء": ثواب قراءة القرآن من المصحف أفضل من الهاتف

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وعكة صحية بسيطة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

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