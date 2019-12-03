سقطة جديدة وقعت فيها القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك المنصات التابعة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، على مدار الساعات الماضية، استكمالاً لسياساتهم المُعتادة فى تضليلٍ الرأى العام، وتفسير الأحداث بشكلٍ مغلوط، كان آخرها تداول فيديو للإعلامية بسمة وهبة.

ونشرت «بسمة» مساء الأحد، مقطع فيديو لها عبر الإنترنت، تتحدث فيه من لندن، وتُبدى رغبتها فى الظهور عبر شاشات التليفزيون، وسط مزيد من الحريات الإعلامية، تُمكنها من تناول السلبيات وانتقادها، وكذلك توصيل صوت المواطن، وذلك بجانب تخوّفها من وضع اسمها على قوائم ترقب الوصول وإحالتها للتحقيق، بسبب هذا المقطع. وحرصت المنصات الإعلامية الإرهابية على نشر هذا المقطع عبر الشاشات، عشرات المرات، فى محاولة منهم لتشويه منظومة الحريات فى مصر، وتشبيه «وهبة» بالشخصية النضالية على خُطى المقاول محمد على. وخرجت «وهبة»، عصر أمس، تكشف حيل وادعاءات الإخوان، ومدى ضعفهم، ونشر الأكاذيب، لتؤكد فى مقطع فيديو جديد، أن تصريحها السابق كان بمثابة «طُعم» للإرهابية، لافتة إلى أنها تلقت عروضاً عدة من المنصات التى تُبث من الخارج، بشأن استضافتها وإسناد برامج لها لتُقدمها، لتمنح لها فرصة مثل الهارب محمد على وقالت «بسمة»: «شكراً لكن مش هقدر.. أنا لا بشم ولا بسكر.. ولا بلعب قمار».

وأكدت أن ممارسات المنصات الإخوانية تجاهها أسهمت فى ظهورهم بشكلٍ سيئ أمام الجمهور: «ما تغلطوش تانى.. شكلكم بقى صغير أوى قدام الناس.. مش كل الناس محمد على.. أنا بسمة وهبة برضه.. أنا بدافع عن بلدى ومش هبيعها أبداً زيكم»، لافتة إلى أن ظهورها فى هذه الفيديوهات، يأتى ضمن حملتها الترويجية للبرنامج الجديد، المُقرر انطلاقه خلال الفترة المُقبلة.

المذيعة: لن أبيع بلدى مقابل حفنة من الأموال وانتظرونى على "ON E".. وجمهورها: الشجرة المثمرة تُرمى بالحجارة

وأشارت بسمة وهبة إلى تعاقدها على تقديم برنامج «توك شو» على قناة «ON E»، لم تُعلن تفاصيله وموعد انطلاقه بعد، موجهة رسالة إلى القائمين على قنوات «الإرهابية»: «هتشوفوا وتتعلموا يعنى إيه وإزاى حرية الرأى والتعبير يا متآمرين». وحظيت بسمة وهبة بإشادات عدّة من قِبل جمهورها، لقدرتها على كشف ادعاءات الإخوان، من خلال فيديو قصير، إذ قالت «مروة»: «باحبك يا بسمة هترجعى بأمر الله وتنورى تانى»، فيما قالت أخرى: «الشجرة المثمرة دائماً تُرمى بالحجارة لوفرة ثمارها.. وانتى مبدعة ومتألقة وأنا باحيّيكى على جميع أطروحاتك وبرامجك التليفزيونية ويعنى إيه لما يتكلموا ما هو لازم يتكلموا علشان ننطلق ونتفوق وانتى ما شاء الله مثقفة وجميلة وواعية جداً». وقال «طارق» عبر «فيس بوك»: «بسمة وطنية مخلصة لمصر.. دكتورة»، كما قالت «ماجدة»: «حبيبتى بسمة ولا يهمك يا قمر انتى إنسانة محترمة وهو ده النجاح»، فيما قال أحد المتابعين: «أنا عن نفسى أعتبرك أحسن إعلامية بالنسبة لى.. ربنا يوفقك يا رب».

وقال شخص يُدعى «حسام»: «إن شاء الله ترجعى بالسلامة وتنورى الشاشة مذيعة محترمة»، وأكد آخر أن «إعلام الإخوان يبذل جهوداً ضخمة بشأن تشويه صورة مصر أمام الدول الخارجية، لكنه يفشل فى كل مرة، كان آخرها الفيديو الخاص بكِ يا بسمة، لعلهم يدركون مدى حبك الكبير لوطنك».

وأضاف أحد المُتابعين لها: «بسمة مُذيعة مُخلصة لوطنها، وكنت على يقين منذ مشاهدتى للفيديو أنه فخ وليس حقيقياً، لأن مشوارك الإعلامى الطويل دليل على حبك لمصر، وأنك لا تبيعينه مقابل أموال».