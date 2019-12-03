اعتبر البيت الأبيض (مقر الرئاسة الأمريكية)، اليوم، بعد نشر تقرير اللجنة البرلمانية التي أشرفت على التحقيقات بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب، أن هذا التحقيق "الزائف" لم يقدم "أي دليل" ضد الرئيس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، إن هذا التقرير لا يعكس سوى إحباط الديموقراطيين، مشبهة إياه بـ"هلوسات مدون رخيص يحاول إثبات أمر ما في حين أن ليس هناك شيء".

ونقلت وكالة الأانباء الفرنسية عن التقرير النهائي للتحقيق الذي أجراه مجلس النواب الأمريكي بحق الرئيس دونالد ترامب، اليوم، أن الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى عزل ترامب بسبب إساءة استغلاله منصبه وعرقلته عمل الكونجرس "هائلة"، وهو عكس تصريحات البيت الأبيض.

وجاء في التقرير، الذي يهدف إلى دعم توجيه اتهامات رسمية لترامب، وفقا لـ"فرانس برس": "الأدلة على سوء سلوك الرئيس هائلة، وكذلك الأدلة على عرقلته عمل الكونجرس، وتبين لتحقيق العزل أن الرئيس ترامب سعى بشكل شخصي ومن خلال عناصر من داخل وخارج الحكومة الأمريكية إلى تدخل حكومة أجنبية هي أوكرانيا للاستفادة من أجل إعادة انتخابه".