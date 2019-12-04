اليوم.. "مدبولي" يترأس الاجتماع الـ67 لحكومته

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لرئاسة مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدداً من ملفات العمل المُهمة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.

ويُعد ذلك الاجتماع رقم 67 لمجلس الوزراء في عهد رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي له، حيث ترأس "مدبولي" اجتماعات المجلس في يوم 20 يونيو 2018، عقب تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي له بتشكيل الحكومة خلفاً للمهندس شريف إسماعيل، والذي تولى منصب مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات القومية والاستراتيجية.

ويتزامن انعقاد الاجتماع، مع توجيهات الرئيس للحكومة بالعمل على استكمال جهود الإصلاح على كافة المستويات في البلاد، وتنفيذ عدداً ضخماً من المشروعات القومية سواء التنموية أو الخدمية في إطار تحركات الدولة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، ومواصلة الإنجازات في عدد من المجالات.

وتضع الحكومة، حسب برنامج عملها، في تلك المرحلة ملفات الصحة والتعليم، وتطوير الجهاز الإداري للدولة، واستكمال برامج الإصلاح الاقتصادي، خصوصاً دعم الصناعة الوطنية، وتحفير الصادرات، والانتهاء من المشروعات القومية على صدارة أجندتها، وسط متابعة مستمرة من "مدبولي"، لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد، مع الاهتمام بشكاوى المواطنين المختلفة في مختلف المجالات، والعمل على حلها، ومواجهة مواطن تلك الشكاوى.

كما يتزامن انعقاد هذا الاجتماع، مع خفض وزارة التموين والتجارة الداخلية لأسعار عدد من المواد التموينية المُدعمة المصروفة للمواطنين، والعمل على فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المُختلفة.

ويتزامن انعقاد اجتماع الحكومة، أيضاً، مع أنباء متواترة حول عزم القيادة السياسية للبلاد إجراء تعديلات وزارية، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أية تفاصيل رسمية بهذا الصدد حتى الآن.

ومن المُقرر أن يعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مؤتمراً صحفياً هاماً.