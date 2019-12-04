أعلنت وزارة البيئة إحباط تهريب 40 سلحفاة سودانية تم ضبطها عند الحدود المصرية السودانية بحوزة اثنين من المهربين قبل دخولها البلاد لتهريبها بعد ذلك للخارج، وتمت الإجراءات بالتعاون بين إدارة محميات الجنوب وقوات حرس الحدود ومكاتب مخابرات حرس الحدود.

والسلاحف السودانية المعروفة باسم "سولكاتا" من السلاحف الأرضية التي تشبه الصخور، وتعيش على طول الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى، وهي ثالث أكبر أنواع السلاحف في العالم، ويمكن أن يصل طولها لـ36 بوصة و200 رطل في الوزن، ويمكنها أن تعيش من 50 لـ150 سنة.

تتغذى السلحفاة السودانية بشكل رئيسي على الحشائش والأعشاب وأحيانا بعض أنواع الصبارات و الخضر الورقية، ونظرًا لشعبيتها في تجارة الحيوانات الأليفة، تقلصت أعدادها وأصبحت معرضة للانقراض.

وواقعة تهريب السلاحف السودانية ليست الأولى من نوعها، حيث تنتشر تجارة وتهريب الحيوانات النادرة والمعرضة للانقراض، حيث نشر موقع CNN بالعربية تحقيقًا في أبريل الماضي، يكشف كيفية صيد وتهريب الصقور من مصر إلى دول عديدة.

وسبق أن أحبطت سلطات مطار القاهرة الدولي محاولة لتهريب أربعة وعشرين من الصقور من فصيلة الباز النادرة إلى الخارج، والتي كانت في طريقها إلى أبو ظبي، وهو الأمر الذي تكرر عدة مرات مع أنواع من الصقور النادرة خلال السنوات الماضية.

كما سبق أن تمكنت شرطة المسطحات والبيئة بشرم الشيخ، من إحباط عملية تهريب أعداد كبيرة من الحيوانات البرية والطيور النادرة إلى إسرائيل بواسطة تشكيل عصابي دولي، اعتاد القيام بمثل تلك العمليات.

الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، قال إن المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 تنص على: "حظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الإتجار فيها حية أو ميتة أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها".

وأضاف عامر لـ"الوطن" أن تهريب الحيوانات البرية، وفقًا لقانون البيئة عقوبته الغرامة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه.

وتابع أنه في حال الحصول على الحيوانات المهربة بطريقة غير مشروعة، كالسرقة مثلاً من المحميات، فيعاقب صاحب الجرم وفقًا لقانون العقوبات، بالحبس الوجوبي مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات.