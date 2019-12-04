نظمت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بتكثيف حملات الإزالات ورفع كفاءة الطرق الداخلية بجميع شوارع قرى ومدن المحافظة.

وقال تقرير أعدته الوحدة المحلية، إن الحملة أسفرت عن تحرير 1632 إزالة إدارية و80 محضر إشغال طريق ومحضرين إدارة محلات بدون ترخيص و40 محضر بائع متجول و17 محضر نظافة و20 محضر إزالة تند حديد ومحضرين إزالة كشك.

وتواصل الوحدة المحلية جهودها في تنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة النظافة للطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.