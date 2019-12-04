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"الجمال": 70% من كليات أسيوط تتمتع باعتماد ضمان جودة التعليم

"الجمال": 70% من كليات أسيوط تتمتع باعتماد ضمان جودة التعليم

بالأسماء.. القائمة القصيرة للمرشحين لجوائز السينما العربية في نسختها الثالثة

بالأسماء.. القائمة القصيرة للمرشحين لجوائز السينما العربية في نسختها الثالثة

مقتل طبيب ياباني و5 أفغانيين في هجوم بشرق أفغانستان

مقتل طبيب ياباني و5 أفغانيين في هجوم بشرق أفغانستان

مدبولي يوجّه الحكومة بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات

مدبولي يوجّه الحكومة بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعليها أختام مزورة بشبين الكوم

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعليها أختام مزورة بشبين الكوم

مصرع سائق في تصادم سيارتين على الصحراوي الغربي ببني سويف

مصرع سائق في تصادم سيارتين على الصحراوي الغربي ببني سويف

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10 معلومات عن القطارات "التوربيني" الجديدة التي ستدخل الخدمة في 2020

ميكروبات مميتة.. دراسة تحذر من خطر كبير في مستحضرات التجميل

ميكروبات مميتة.. دراسة تحذر من خطر كبير في مستحضرات التجميل

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السعودية الدولة العربية الوحيدة فيها.. ما هي مجموعة العشرين؟

أول 3 أيام مجانا.. تشغيل منظومة النقل الجماعي من بدر حتى موقف السلام

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هنا عاش الشعبي البسيط.. "الوطن" بين جيران شعبان عبد الرحيم في كعبيش

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