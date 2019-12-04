انتقل كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، اليوم، إلى قرية العليقات بمركز قوص لتفقد منطقة الهبوط الذي حدث بطريق مدخل القرية بمنطقة نجع معوض، تنفيذا لتكليفات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وأوضح محافظ قنا أن الهبوط حدث أثناء أعمال تطهير مصرف القوادر الموازي للطريق بطول 25 متر تقريبا ولم يؤثر على حركة المرور، مشيرا إلى أنه جرى عمل التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المارة، حيث جرى حفر منطقة الهبوط ووضع التربية الزلطية بها تمهيدا لرصفها.

وأضاف أنه جاري التنسيق مع المسؤولين بمديرية الموارد المائية والري لتبطين جوانب الترعة، لمنع تكرار الهبوط مرة أخرى والحد من الحوادث حفاظا على حياة المواطنين.