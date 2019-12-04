خطوات الاشتراك في ماراثون زايد الخيري بالسويس يوم 27 ديسمبر

تستضيف محافظة السويس يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر الحالي ماراثون زايد الخيري في نسخته السادسة، بتنظيم وزارة الشباب والرياضة المصرية إضافة إلى اللجنة العليا لماراثون زايد من دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعليمات المشاركة في ماراثون زايد 2019

- يكون التسجيل على بوابة وزارة الشباب والرياضة فقط www.emys.gov.eg.

- بعد الانتهاء من التسجيل تظهر لك رسالة بأنّه تم التسجيل بنجاح، لذلك لا تعيد التسجيل بعدها مرة أخرى.

- الاشتراك في الماراثون يكون برسوم اشتراك 50 جنيهًا، يحصل مقابلها المشارك على حقيبة رياضية خفيفة وتيشيرت الماراثون لعام 2019، إلى جانب شريحة التتبع الإلكترونية الخاصة بالسباق من منافذ سيتم الإعلان عنها على موقع الوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة به.

- مسافة السباق للأسوياء 8 كيلو مترات، ولذوي الهمم 2 كيلو متر.

- فئات المشاركة: السباق الرئيسي للأسوياء وسباق ذوي الهمم (عجل فقط).

- شريحة التتبع الإلكترونية مهمة جدًا، ويجب على المتسابق الحفاظ عليها قبل وأثناء وبعد السباق.

- حال عدم الالتزام بالمسار الخاص بالسباق، لن يتم احتساب نتيجة السباق للمشارك.

- في حال فقد، تلف أو تبديل الشريحة لن يتم احتساب نتيجة السباق للمشارك.

- في حال التأخر عن موعد ضربة البداية لن يتم احتساب نتيجة السباق للمشارك.

- اتباع اللوحات الإرشادية والمتطوعين الموجودين على طول المسار يساعدك على الوصول لخط النهاية في أسرع وقت وبأمان.

- يجب على المتسابق إحضار بطاقة الرقم القومي لاستلام الجوائز في حال الفوز.

- يتم الإعلان عن الفائزين عقب انتهاء السباق بنظام التحكيم الإلكتروني Timing System على شاشة عملاقة في مكان خط النهاية، ويتم تسليم الفائزين الجوائز بشيكات فورًا عقب انتهاء السباق.