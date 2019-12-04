أطلقت منظمة يونيسف، اليوم الأربعاء، نداء إنسانيا لتمويل الطوارئ بقيمة 4.2 مليار دولار أمريكي في العام 2020؛ وذلك لإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى 59 مليون طفل في 64 دولة حول العالم، ويمثّل هذا النداء 3.5 أضعاف التمويل الذي كانت المنظمة الدولية قد طلبته في عام 2010 .

وقالت المدير التنفيذي للمنظمة هنريتا فور إن العالم يشهد اليوم وجود عدد من الأطفال المحتاجين إلى مساعدات الطوارئ أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن واحدا من بين كل أربعة أطفال يتأثرون بالنزاعات والكوارث، وأن هذه الأعداد هي الأعلى في تاريخ الأطفال المهجرين من ديارهم قسرا.

وشددت فور على أن هؤلاء بحاجة إلى الحماية والدعم العاجل، لافتة إلى أن الجوع والأمراض المعدية والظواهر المناخية تجبر ملايين أخرى على طلب المساعدة المنقذة للحياة .وأشارت المنظمة إلى أن نداء مساعدات الطوارئ يغطى 95 مليون شخص، مشيرة إلى أن أكبر خمسة نداءات مستقلة ستكون من أجل اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا "بقيمة 864.1 مليون دولار أمريكي" واليمن "535 مليون دولار أمريكي" وداخل سوريا "294.8 مليون دولار أمريكي"، وجمهورية الكونغو الديمقراطية "262.7 مليون دولار أمريكي) وجنوب السودان "180.5 مليون دولار أمريكي".

وأكدت أن الوصول إلى الأعداد المتزايدة من الأطفال المتأثرين بالأزمات في جميع أنحاء العالم لا يتطلب تمويلا إضافيا فقط ولكن تمويلا أكثر مرونة، لافت إلى أن التمويل المرن مكنها في عام 2019 من الاستجابة للزيادة الهائلة في انعدام الأمن والتهجير في كل من بوركينا فاسو ومالي برغم أن نداء الطوارئ في هذين البلدين لم يحقق إلا أقل من خمس التمويل المطلوب .

وأوضحت الـ"يونيسيف" أنه تم تعديل مبلغ نداء التمويل لعام 2019 من 3.92 مليار دولار إلى 4.13 مليار دولار في منتصف العام إلا أنه لم يحقق إلا 57 في المائة من التمويل حتى تاريخ 1 نوفمبر كان منها 761 مليون دولار رحّلت من العام السابق