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"سعفان" يبحث مع "رايدر" تحسين ظروف العمل والدعم الفني من منظمة العمل الدولية لمصر

"سعفان" يبحث مع "رايدر" تحسين ظروف العمل والدعم الفني من منظمة العمل الدولية لمصر

"الشطة والألبان والقهوة والآيس كريم".. ابتعد عنها في الشتاء

"الشطة والألبان والقهوة والآيس كريم".. ابتعد عنها في الشتاء

وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي في طنطا

وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي في طنطا

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