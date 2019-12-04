شن جلال الشرقاوي، هجومًا عنيفًا، على الفنان محمد رمضان، لاسيما وأن الأخير ليس خريجًا في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث واصف "الشرقاوي" الفن الذي يُقدمه "رمضان" بـ"المسيء" للمجتمع، و"قدوة سيئة للشباب".

وقال "الشرقاوي"، خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية للمسرح، اليوم الأربعاء، إن الأجيال الجديد تُقلد ما يُقدمه "رمضان" في أعماله السينمائية والدرامية، من قتل وعنف والدم، واصفًا أعماله بأنها تُعد نوعًا من الإرهاب، متابعًا: "ممثل عادي ومش جامد، ويدخل في تصنيف المتوسط".

وطالب جلال الشرقاوي، الفنان محمد رمضان، بتوظيف جماهيريته في خدمة الناس، بعيدًا عن القتل والدم والمخدرات، لاسيما وأن هناك مئات الموضوعات الوارد تقديمها.