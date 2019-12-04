مازح الفنان سامح حسين جمهوره عبر حسابه الشخصي "تويتر".

وكتب "حسين": طه حسين قالك المال يأتى فى الصباح ويذهب فى الليل بس أنا بقول المال يأتى فى الصباح ويذهب على الظهر كده.

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين مسرحية "المتفائل"، والتي تدور حول شاب برئ عاش وترعرع في منزل خاله الذي أسند تعليمه إلى أحد المعلمين الذي رسخ فكر التفاؤل وحسن النية داخله، ما عزله عن العالم الخارجي وجعله يتوسم الخير في الجميع ويثق بهم وينظر للحياة بنظرة مشرقة، فيحارب كل أشكال الأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة "التفاؤل".

والمسرحية بطولة سامح حسين، وسهر الصايغ، وباقة من النجوم وشباب المسرح القومى، إعداد وإخراج إسلام إمام، والعرض مأخوذ عن رواية "كانديد" وهي رواية فلسفية خيالية من أشهر روايات الأديب الفرنسي فولتير كتبها عام 1759.