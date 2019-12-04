أعلنت الهيئة العامة للأرصاد عبر الموقع الرسمي الخاص بها طقس غد الخميس، إذ يسود طقس دافئ على الأنحاء كافة نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة تصاحبها سقوط أمطار خفيفه على السواحل الشمالية.

وتستعرض "الوطن" 10 نصائح تساعدك على القيادة بأمان عند سقوط الأمطار:

- حاول أن تبقى في وسط الطريق لأن الأمطار تتجمع أكثر على جانبي الطريق.

- تحقق من أنّ المصابيح الأمامية والخلفية تعمل على نحو سليم في أثناء القيادة وإبقائها تعمل حتى في النهار.

- أبطئ سرعة السيارة، فسقوط الأمطار قد يتسبب في استغراق وقت طويل حتى تستطيع تعديل سرعة السيارة مرة أخرى.

- عليك فحص الإطارات الخاصة بسيارتك، والتأكد من أنّها غير مستهلكة حتى تتجنب عدم ثبات السيارة في أثناء القيادة.

- تحكم في عجلة القيادة جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

- تأكد من سلامة "مسَّاحات" المطر الموجودة في السيارة.

- ضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- حافظ على ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة.

- تجنب الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل، حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

- احرص على عدم تكون بخار المياه على زجاج السيارة الأمامي، من خلال فتح النوافذ أو تشغيل مكيف الهواء في حال تجمع البخار على الزجاج.

وعند وجود أعطال أو حوادث يُرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.