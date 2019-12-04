قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن شروط كييف بشأن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا غير مقبولة، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للحفاظ على عبور الغاز عبر الأراضي الأوكرانية.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم، في سوتشي جنوب روسيا: "نحن على استعداد للحفاظ على عبور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية، وليس سرا أننا نتفاوض حاليا حول هذا الأمر".

وأوضح بوتين، أن "الشروط التي توفرها لنا بلد المعبر الأوكراني غير مقبولة اقتصاديا حتى الآن، ولكنني آمل أنه سيكون من الممكن تنسيق المواقف بيننا بطريقة أو بأخرى".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن صربيا انضمت إلى بناء نظام نقل الغاز، وهو امتداد بري لخط أنابيب الغاز "التيار التركي" في جنوب أوروبا، وسيتم الانتهاء من مد الأنابيب في الأراضي الصربية خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف: "نحن مقتنعون بأن تنفيذ مشروعات الطاقة الكبيرة سيساعد بشكل كبير في تعزيز أمن الطاقة ليس فقط لصربيا، بل لمنطقة البلقان بأكملها وأوروبا ككل"، مؤكدا أن مشاركة صربيا المحتملة في عبور الغاز الروسي عبر التيار التركي ممكنة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن القسم الصربي لخط أنابيب الغاز من بلغاريا إلى المجر جاهز تقريبا.

تأتي زيارة الرئيس الصربي إلى روسيا على خلفية فضيحة تجسس روسية في صربيا، كُشف عنها خلال الأسابيع الماضية، رغم العلاقات الجيدة بين الدولتين.

وكان فوتشيتش صرح الشهر الماضي بأنه شعر بالدهشة من ظهور مزاعم تفيد بأن الدولة الروسية كانت تسعى سرا لجمع معلومات استخباراتية بشأن صربيا، قائلا إن "الدولتين تعدان حليفتين منذ فترة طويلة".