تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، مساء اليوم، من القبض على المتهمين بقتل الطفل الذي عُثر على جثته، يوم 28 نوفمبر الماضي، في مياه ترعة مجاورة للأراضي الزراعية، خلف عمارات سخا بالقرب من قرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ.

وتبين أن الطفل القتيل يدعى"خميس محمود جابر"، 14عاماً، ومقيم بقرية شمشيرة مركز فوه، ومُبلغ بغيابه منذ 10 أيام، ووظيفة والده عامل، بينما والدته ربة منزل منفصلة، كما تبين أن مرتكبي الجريمة 3 صبية يقيمون بقريتي أبوطبل وعزبة يونس.

وأوضحت تحريات المباحث، بناء على فحص مكان الواقعة، وسماع أصحاب الأراضي وشهادة الشهود، والبصمات الموجودة بمنطقة وملابس المجني عليه والتي عثر عليها آثار دماء قريبة من الموقع الذى عثر فيه على الجثة، أن مرتكبي الواقعة هم "ع. ع. ح" وشهرته "الأحنف" 17عاماً، مقيم بعزبة يونس مركز كفر الشيخ، عاطل، سبق اتهامه في قضية سلاح أبيض مقيدة برقم 999 لسنة 2018 جنح أمن دولة، و"ح. ف. أ" 15عاماً، وشهرته "السفاح"، لا يعمل مبلغ بغيابه بتاريخ 24 نوفمبر، سبق اتهامه في قضية سرقة هاتف محمول، و"ع. ي. م" وشهرته "فارس" 10 سنوات مقيم بمساكن الري مدينة كفر الشيخ.

وبالقبض على المتهمين الثلاثة، اعترفوا بقتل "المجني عليه" واعترفوا بأنهم تعرفوا عليه بمناطق التسول وبيع المناديل بمحطات القطار والمقاهي والشوارع العامة، وأضاف المتهمون الثلاثة، أنهم استدرجوا المتهم الخميس الماضي ليلاً، إلى محل واقعة ارتكاب الجريمة، وحاولوا ممارسة الشذوذ الجنسي معه، إلا أنه رفض وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب لمقاومته لهم حال إجباره على خلع ملابسه، ثم قاموا بتوثيق يديه وقدميه بقطع قماش، وجردوه من ملابسه وتناوبوا الاعتداء الجنسي عليه، ثم ضربوه بقطع خشبية تحصلوا عليها من المنطقة المحيطة، ثم أجهزوا عليه ضربا على مؤخرة الرأس، حتى فارق الحياة، ثم قذفوه في مياه الترعة المجاورة ولاذوا بالفرار حتى تم القبض عليهم.

وكان أحد المدرسين "ز. س. أ" 55 عاماً، ومقيم بقرية الحمراوي، قد تقدم ببلاغ لشرطة النجدة بأنه حال توجهه لحقله صباح الجمعة شاهد جثة طافية على الماء، فقام بإبلاغ الشرطة والتي حضرت، حيث تم انتشال المجني عليه، غارقًا في دمائه، حيث تبين إصابته بالرأس بجرح عرضي بالجهة اليمنى وكسر بعظام الجمجمة، وموثوق بقطعتي قماش، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع الجناة تمهيدًا لصدور قرار بحقهم.