كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن منشور للمعهد القومي للتغذية يفيد بأن شركة "فارما كلينك" لم تستكمل إجراءات نقل ملكية مستحضر "أبليكس" إليها طبقا لقرار وزيرة الصحة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه بعد فحص العقار تبين أنه مخالف لما قد جرى تسجيله في المعهد مسبقا من حيث الشكل والبيانات، بالإضافة إلى تسجيل المستحضر في المعهد القومي للتغذية تحت غرض مستحضر غذائي غني بالألياف بطعم التفاح، وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن من عدمه، مؤكدا أن المنتج غير معتمد من وزارة الصحة، وجرى الإعلان مسبقا عن أنه غير معتمد.

وأشار المصدر إلى أن مكونات المصدر لا تتجاوز كونه مستحضر للألياف، ويتضمن الإعلان الخاص بالمنتج الإشارة إلى عدم ممارسة الرياضة التي تعتبر أساس الرغبة في فقدان الوزن.

ودعا المصدر المواطنين إلى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحتهم وأمنهم وسلامتهم.

الجدير بالذكر أن مباحث الجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتموين، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تمكنت من ضبط مدير شركة إنتاج مستحضر للتخسيس "أبليكس"، الذي يُعلن عنه عبر القنوات الفضائية، وقيام عدد من الفنانين بالدعاية للمنتج تحت شعار "لو راجل كل" ويشار بالإعلان إلى وجود تصريح بوزارة الصحة.