قالت يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن القروض الميسرة لدعم قطاع الصناعة، شيء عظيم ومبادرة جيدة، من البنك المركزي، لمساعدة القطاع الصناعي، حتى يكون محركا للنمو الاقتصادي: "الدولة تسعى لحل نقص السيولة أهم المشاكل التي تواجه المصنعين".

وأضافت "الحماقي"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "ON E"، أن القطاع الصناعي المصري، يعتمد على استيراد مكونات من الخارج تصل لأكثر من 34%: "لو أحنا انتجنا بيهم صناعات مغزية هنوفر عمالة وقيمة مضافة، وهنرفع تنافسية الصناعات دي لتقليل تكلفة الإنتاج".

وأوضحت أن التحرك في إطار حشد القطاعات الصناعية للتصدير، في قطاع الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية الصناعات الكهربائية والجلود والأثاث، هي طاقات صناعية كبرى، ستنمو مع فائده الـ10% المتناقصة، التي أعلن البنك المركزي عنها، اليوم: "دي حاجة رائعة جدا".

وأكدت أن المبادرة تحتاج إلى توجيه من القيادة السياسية، وتوعية للمجالات ذات الأولوية، لتوفير دعم فني لها، مشيرة إلى أن دعم المشروعات المتعثرة، هي ما نادى به الاقتصاديون منذ فترة طويلة: "أنا أعرف حالات كتير عندهم طلبات تصدير ومش قادرة تنتج للتصدير لأنها عندها مشكلة في السيولة".

وتابعت: "أتمنى إن الاستهداف يجري من خلال النزول للمناطق، والحصر الفعلي للصناعات بشكل قطاعي، وفيه جهات كثيرة نفذت تلك العملية، وأحنا عملنا جزء من الشغل ده، وممكن نقدمه للجهات المسؤولة حتى تستفيد منه، وكثير من الدراسات الميدانية نجحت في حصر الصناعات المتعثرة".