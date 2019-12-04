أنقذت قوات الحماية المدنية، اليوم، 3 أطفال بعد حريق نشب بشقتهم السكنية بمركز زفتى بمحافظة الغربية، حيث تبين ترك والدة الأطفال أواني الطهي على سطح "البوتاجاز"، ونزولها لشراء احتياجاتها بالسوق، دون وقوع خسائر في الأرواح أو سقوط مصابين.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى، حول ورود بلاغ إلى مدير إدارة الحماية المدنية، من أحد المواطنين بمركز زفتى، حال سماعه صراخ وبكاء الأطفال بشدة وتصاعد أبخرة وأدخنة من الشقة المشار إليها.

كما باشرت القيادات الأمنية والتنفيذية دورها بالانتقال برفقه قوة من الحماية المدنية مدعومه بسيارتين مطافىء إلى مكان الحادث.

ونجح ضباط الحماية المدنية من دخول الشقة عن طريق "الشباك"، وإنقاذ حياة الأطفال، عقب التقاطهم بواسطة سلم مطافىء من نافذة الشباك، وجرى تسليمهم إلى ذويهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتقدير قيمه التلفيات.