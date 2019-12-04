أجرى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بجولة داخل مدينة الأقصر، تابع خلالها انتظام العمل بالمستشفى العام، والنصب التذكاري، الذي يجرى إنشاؤه بالقرب من المستشفى.

وتفقد المحافظ قسم العيادات الخارجية، موجها الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة، لزيادة عدد الأطباء في العيادات الخارجية، لاستيعاب أعداد المترددين على القسم وتخفيف حِدة الزحام، مؤكدا ضرورة التخفيف على المواطنين في تكاليف الأدوية والعلاج.

ووجه خلال تفقده النصب التذكاري الجاري تنفيذه بشارع معبد الكرنك في مدخل المدينة، بإظهار النصب بشكل جمالي يعبر عن الهدف المنشود من انشاؤه والاهتمام بالموقع العام المحيط بالنصب وتكثيف أعمال الخضرة، ووضع أشجار في محيطه.

وقال المهندس أسعد مصطفى، مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل، إنه تم الانتهاء ما يقارب نحو 50% من أعمال إنشاء النصب الذي سيكون بمثابة لوحة شرف تذكارية لجميع الشهداء من أبناء الأقصر، مشيرا إلى أن المحافظ وجه بإنهاء العمل بالنصب خلال الأسابيع المقبلة لافتتاحه في أقرب وقت.