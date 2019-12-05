لتحسين منظومة العمل.. محافظ الأقصر يجري حركة تنقلات بالطود

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، القرار رقم 798 لسنة 2019م الصادر من الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة، والذي شمل تغيير وتكليف عدد من المسئولين في المواقع القيادية بمركز ومدينة الطود، لتسكين وشغل بعض الأماكن الشاغرة بالمركز في وظيفة نائب وسكرتير للمركز ورؤساء قرى وسكرتارية للقرى، وذلك في إطار تحسين منظومة العمل وبهدف تقديم أفضل خدمة للمواطنين بمدينة الطود.

ووفقا لبيان صادر فإنه بناء على ما جاء في مذكرة من العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، شملت الحركة وقرارات المحافظ تكليف علي سيد صادق نائبا للمركز ندب بدلاً من سكرتير عام المركز، وخالد محمد عطيتو، سكرتيرا للمركز بدلاً من رئيس قرية المريس، وأشرف عبد الرحيم قناوي، رئيسا لقرية المريس بدلاً من التفتيش المالي والإداري، ومحمد حسن علي حسين، رئيسا للوحدة المحلية لقرية العديسات بحري بدلاً من مدير المتابعة، ومحمد حسن همام، سكرتيرا للوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي بدلاً من شئون العاملين بالقرية.

كما شملت القرارات تكليف عبدالحميد أحمد جلالين، مديراً لإدارة المتابعة، وبصري النوبي يوسف، رئيساً للوحدة المحلية لقرية منشية النوبة، وعبدالرازق أحمد محمود، سكرتيراً للوحدة المحلية لقرية منشية النوبة، ومحمد عبدالمعز جلال، سكرتيراً للوحدة المحلية لقرية الطود غرب، وميخائيل جرجس غطاس، سكرتيراً للوحدة المحلية لقرية المريس، ومحمد علي محمد إبراهيم، سكرتيراً للوحدة المحلية لقرية العديسات بحري.