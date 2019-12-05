قال رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية البحرينية، الفريق طارق بن حسن الحسن، إن هناك تعاونا وثيقا بين مصر والبحرين في المجال الأمني، لا سيما في مجال التدريب، وهناك العديد من رجال الشرطة البحرينية الذين تخرجوا من أكاديمية الشرطة المصرية، ويطبقون ما تلقوه من الخبراء والمحاضرين المصريين على أرض الواقع.

وأضاف الحسن، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "الشرق الأوسط"، أن هناك تحديات كبيرة تواجه الأجهزة الأمنية العربية، وآخرها الإرهاب السيبراني والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، فضلا عن الأوضاع غير المستقرة في بعض البلدان، إلا أن البحرين تعيش حالة أمنية مستقرة بفضل دعم القيادة الحكيمة والمسؤولية المجتمعية، نظرًا لأن الأمن مسؤولية اجتماعية وشعبية في المقام الأول.

وأوضح أن البحرين تحتفل بمرور 100 عام على صدور قانون تأسيس الشرطة، وما تخللته هذه الفترة من تحديات وصعوبات لجهاز الشرطة في جميع المجالات وكانت دائما وظلت محل رعاية من جانب جميع الحكام، موضحا أن رعاية الملك حمد بن عيسى، لجهاز الشرطة يدفع رجالها إلى مواصلة مسيرتهم الناجحة في التصدي لجميع المخاطر التي قد تواجه البلاد، وكان آخرها إعلانه في هذا الحفل عن وسامين لتكريم كل من يؤدي عمله بإخلاص وتفان، لافتًا إلى أن الشرطة باتت اليوم تنتهج كافة التقنيات الحديثة وتسعى دائما إلى التطوير والتحديث.

وأوضح الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية بوزارة الداخلية البحرينية، اللواء محمد بن عبد الله الحرم، في تصريحات خاصة، أن احتفالية اليوم لتعريف الأجيال تاريخ شرطة البحرين على مدار 100 عام من العطاء والمثابرة عبر العقود، مضيفا أن هناك تنسيقًا عربيًا للأجهزة الأمنية في إطار مجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمات الإقليمية لمواجهة المخاطر، لافتا إلى أن البحرين مرت بفترة صعبة منذ عام 2011 وحتى عام 2016 ، إلا أنها تمكنت من التغلب على جميع هذه العقبات والتغلب على جرائم الإرهاب الذي يتنامى في العالم أجمع.