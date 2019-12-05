نشر المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيديو ترويجيا لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والذي من المقرر إقامته يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي تواصل جهودها المكثفة لتعزيز العمل الأفريقي المشترك والمساهمة في تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، ودعم السلام والتنمية ... مصر تستضيف "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" يومي ١١ و١٢ ديسمبر ٢٠١٩.@AswanForum@CairoPeaceKeep pic.twitter.com/m1lbhPUMTH — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 4, 2019

وعلق حافظ، على الفيديو: "الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي تواصل جهودها المكثفة لتعزيز العمل الأفريقي المشترك والمساهمة في تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، ودعم السلام والتنمية، مصر تستضيف منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يومي 11 و12 ديسمبر 2019".

يأتي المنتدى من أجل فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث إن إعلان تنظيم مصر منتدى دوري للسلم والتنمية المستدامة في أفريقيا بأسوان، جاء خلال تسلم الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي فبراير الماضي.