قال المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب إنّ شركات المياه تتجه إلى تركيب العدادات مسبوقة الدفع، للتخفيف من القراءات العشوائية للعدادات واستهلاك المياه.

وأضاف بدوي في مداخلة هاتفية مع إذاعة البرنامج العام أنّه تم تركيب نحو 4000 عداد حتى الآن في أحياء وسط الجيزة وهضبة الهرم، وعدد كبير من الأحياء الأخرى، وجار تعميم الخدمة في محافظات الجمهورية .

وتابع بدوي أنّ استخدام التكنولوجيا الرقمية يزيد إنتاجية العمل ويسهل الأداء، كما أنّ العداد مرّ بعدة مراحل، وأثبتت التجارب جدارته ونجاحه في معظم المناطق، إذ يتم الشحن عن طريق التليفون أو من أي مكان للتسهيل على المواطنين.