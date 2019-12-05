أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، أنه جرى انتشال 58 جثة جراء غرق قارب مهاجرين قرب مدينة نواذيبو الساحلية، موضحة في بيان فجر اليوم، أنه تم توجيه 10 حالات إلى المستشفى وإيواء 85 شخصًا كانت إحدى دوريات القوات المسلحة وقوات الأمن المكلفة بتأمين الحوزة الترابية قد تمكنت من انتشالهم.

وأشارت الداخلية الموريتانية، إلى أنه نقلا عن الناجين فإن الزورق الغارق انطلق من العاصمة الجامبية بانجول باتجاه إسبانيا، وكان على متنه عدد يتراوح ما بين 150 و180 شخصا من ضمنهم نساء.

القارب كان على متنه 150 مهاجرًا

وكانت الإذاعة الموريتانية ذكرت في وقت سابق، أمس الأربعاء، عن مصادر أن المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها تفيد بأن قاربًا يستقله مهاجرون يتجهون نحو إسبانيا أصيب بعطل قبالة الشواطئ الموريتانية مما أدى إلى غرقه.

وباشرت السلطات الإدارية والأمنية عمليات الإنقاذ فورًا حيث قامت بتوفير الغذاء والدواء لصالح الناجين، كما تم إيواؤهم في مركز استقبال، ولم يعرف لحد الساعة العدد الإجمالي للمجموعة التي كانت تستقل القارب المنكوب.

وتحدثت مصادر صحفية، عن أن القارب كان على متنه 150 مهاجرًا غالبيتهم من جمهورية جامبيا من بينهم نساء وأطفال تعطل قاربهم في المياه الدولية قبالة مدينة انواذيبو الموريتانية قبل أن يتم العثور عليهم، حيث لقي العشرات حتفهم، وفقد آخرون.