أعلنت المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، عن فصل التيار الكهربائي من محطة محولات جنوب طنطا يوم السبت القادم، من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية.

وقالت في بيان صحفي اليوم، إن المناطق التى سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي هى "سيجر وترعة الشيتى والمعهد الأحمدي والعجيزي (سكة المحلة – ش حسن شحاته) والصاغة وإشارات السكة الحديد والحكمة ومساكن الأوقاف ومساكن الشباب والدفراوية". وأيضا قرى شوني والكرسة ودفره ومنشية جنزور وصناديد والشرفا و مصنع تدوير القمامة، وأضافت أن الشركة تهيب بالمواطنين قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.